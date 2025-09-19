بالصور - ملك إسبانيا وزوجته في أحضان حتشبسوت بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

في أجواء احتفالية تعكس عمق العلاقات المصرية-الإسبانية، استهل العاهل الإسباني، الملك فيليبي السادس، وزوجته الملكة ليتيزيا، مساء أمس الخميس، زيارتهما الرسمية لمحافظة الأقصر بجولة داخل معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري.

وخلال الجولة، حرص الملك والملكة على التقاط الصور التذكارية بين جدران المعبد المهيب، الذي يعد واحدًا من أعظم معابد مصر القديمة، تعبيرًا عن إعجابهما بعظمة الحضارة المصرية وما تملكه من مقومات أثرية وسياحية فريدة.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة تفقد عدد من أبرز المعالم الأثرية بالأقصر، من بينها معبدا الكرنك والأقصر، إلى جانب لقاء مع البعثة الأثرية الإسبانية العاملة في البر الغربي، في إشارة إلى التعاون الممتد بين البلدين في مجال الدراسات الأثرية.

واستقبل المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ملك إسبانيا وقرينته لدى وصولهما، أمس، حيث أعرب المحافظ عن سعادته بالزيارة التي وصفها بـ"الحدث التاريخي" الذي يرسخ مكانة الأقصر كعاصمة للسياحة الثقافية العالمية.

وتعد هذه الزيارة الأولى لملك إسبانيا إلى مصر منذ توليه العرش عام 2014، ما يمنحها رمزية خاصة تعكس اهتمام مدريد بتعزيز علاقاتها مع القاهرة على المستويات السياحية والثقافية والدبلوماسية.