وفاة ناخب عقب إدلائه بصوته أمام لجنة انتخابية بنجع حمادي

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهدت قرية "هو" التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، واقعة إنسانية مؤلمة خيمت بظلالها على أجواء العملية الانتخابية، حيث فارق مواطن ستيني الحياة فور انتهائه من ممارسة حقه الدستوري في انتخابات مجلس النواب.

رحيل مفاجئ أمام "الشيخ مبارك"

تحولت الأجواء أمام مدرسة "الشيخ مبارك الإعدادية" من صخب انتخابي إلى حالة من الوجوم، بعدما سقط ناخب يبلغ من العمر 60 عامًا مغشيًا عليه. ووفقًا للشهود والمعاينة الأولية، كان الفقيد قد انتهى للتو من الإدلاء بصوته داخل اللجنة، قبل أن تداهمه أزمة قلبية مفاجئة لم تمهله طويلًا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في ساحة الواجب الوطني.

إخطار أمني وتحقيق عاجل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا فوريًا من غرفة العمليات المركزية يفيد بالواقعة. وعلى الفور، انتقلت القوات المختصة إلى موقع الحدث للفحص واتخاذ اللازم.

كشفت التحريات الأولية وتوقيع الكشف الظاهري أن الوفاة طبيعية ناتجة عن توقف عضلة القلب. وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة لتوثيق الحالة، فيما تولت جهات التحقيق المختصة الملف، وكلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال الإجراءات القانونية المعتادة للتصريح بالدفن، مراعاةً لحرمة المتوفى ومشاعره ذويه.