توافد الشباب والسيدات على لجان الانتخابات بالفيوم خلال الفترة المسائية

مع اقتراب الماراثون الانتخابي بمحافظة الفيوم من نهايته، عقب ثلاث جولات انتخابية مثيرة، تشهد انتخابات الإعادة بالدائرة الأولى، التي تضم بندر ومركز الفيوم، والدائرة الرابعة، التي تضم مراكز أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، تزايدًا ملحوظًا في أعداد المواطنين المتوافدين على اللجان خلال الفترة المسائية من اليوم الأخير للتصويت.

وسُجلت حشود متزايدة من الناخبين في عدد من القرى، أبرزها كفور النيل، دسيا، سيلا، هوارة عدلان، وتلات بمركز الفيوم، إلى جانب قرى ومناطق العجميين، طبهار، شعلان، أبو جنشو، وأبو كساه التابعة للدائرة الرابعة.

في المقابل، شهدت لجان بندر الفيوم حالة من الهدوء التام، مع ضعف ملحوظ في الإقبال من الناخبين على اللجان التابعة للدائرة الأولى، وذلك بسبب خلو البندر من المرشحين، وانحسار المنافسة بين مرشحين ينتميان إلى قرى المركز.

وشهدت لجان الانتخابات بالدائرتين حضورًا لافتًا من السيدات وكبار السن، إلى جانب مشاركة واضحة من فئة الشباب، الذين توافدوا بكثافة خاصة على لجان الدائرة الرابعة، في مشهد يعكس اهتمامًا متزايدًا بالمشاركة السياسية في المناطق الريفية.

وفي السياق ذاته، شهدت الدوائر الانتخابية حالة من التربص والمراقبة المتبادلة بين أنصار المرشحين، حيث تفرغ أنصار كل مرشح لرصد تحركات المنافسين، وتوجيه اتهامات متبادلة باستخدام المال السياسي وشراء الأصوات، فضلًا عن توجيه الناخبين بالقرب من اللجان الانتخابية.

ودفعت هذه الأوضاع أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم إلى التدخل الفوري، حيث تم ضبط عدد من المتورطين في استخدام المال السياسي للتأثير على سير العملية الانتخابية، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويتنافس على مقعد الدائرة الأولى مرشحان هما: سيد أحمد سلطان، مرشح حزب الشعب الجمهوري، ومحمد فؤاد زغلول، مرشح حزب الوعي.

فيما تشهد الدائرة الرابعة منافسة رباعية بين كل من: يوسف أحمد علي الصاوي، الشهير بـ«يوسف الشاذلي» عن حزب مستقبل وطن، وعلاء السيد جاب الله، الشهير بـ«علاء العمدة» عن حزب الجبهة الوطنية، والمهندس مصطفى محمد عبد الله مؤمن، الشهير بـ«مصطفى مؤمن» (مستقل)، ومحمد عبد الحميد جودة تعيلب، الشهير بـ«اللواء محمد تعيلب» (مستقل).

وكشفت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمحافظة الفيوم، أن إجمالي عدد من لهم حق التصويت بالدائرتين الأولى والرابعة في انتخابات مجلس النواب 2025 يبلغ مليونًا و131 ألفًا و774 ناخبًا وناخبة.

وأوضحت أن عدد اللجان الفرعية بالدائرتين يبلغ 169 لجنة، موزعة على 135 مقرًا انتخابيًا، حيث تضم الدائرة الأولى، ومقرها مركز ومدينة الفيوم، 64 مقرًا انتخابيًا تشمل 89 لجنة فرعية، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بها 657 ألفًا و499 ناخبًا وناخبة.

فيما تجرى عملية التصويت بالدائرة الرابعة، التي تضم مركزي أبشواي ويوسف الصديق، من خلال 80 لجنة فرعية موزعة على 71 مقرًا انتخابيًا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بها 474 ألفًا و275 ناخبًا وناخبة.