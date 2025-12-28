"كيس لحم وسكرات الموت".. كيف أنهت 6 كلاب ضالة ببورسعيد حياة مُسن؟

"هذه سكرات الموت.. أي علاج لن ينفع".. كلمات أخيرة نطق بها محمود عباس، المُسن الذي لم يتجاوز الخامسة والسبعين، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في محافظة بورسعيد. لم يمت محمود بمرض شيخوخة، بل مات ضحية "نهشة غادرة" من قطيع كلاب ضالة، في واقعة حولت رحلة شراء "غداء الأسرة" إلى جنازة شيعتها المدينة بالدموع، وفجرت بركان غضب انتهى بقرارات رسمية حاسمة.

- هجوم كلاب ضالة بجوار "قصر الثقافة"

تبدأ فصول الفجيعة في ظهيرة يوم هادئ بحي المناخ، حين خرج "محمود" لشراء اللحم من أحد المحال القريبة. وفي طريق عودته، وهو يحمل كيس اللحم، فوجئ بهجوم شرس من 6 كلاب ضالة بجوار قصر الثقافة. لم يرحم القطيع ضعف جسده، لينهالوا عليه عقراً في يديه وقدميه وسط ذهول المارة الذين هرعوا لإنقاذه ونقله إلى مستشفى السلام.

- ساعات الرحيل.. "نزيف ومصل واحد"

تروي ابنة الضحية بمرارة تفاصيل الساعات الأخيرة، مشيرة إلى أن والدها تلقى إسعافات أولية و"مصلًا" واحداً ثم سُمح له بالخروج مع توصية بـ"الماء والصابون". لكن المأساة لم تنتهِ عند عودته للمنزل؛ فقد تجدد النزيف الدموي بغزارة، وفقد القدرة على الحركة تماماً. وفي لحظة إدراك منه بنهايته، أخبر ابنته بقدوم أجله، وبالفعل توقفت عضلة قلبه بمجرد وصوله للمستشفى للمرة الثانية، لتعلن وفاته متأثراً بإصاباته.

- صرخة "أرميا" وصوت الشارع

لم يكن "محمود" الضحية الوحيدة، فقد تعرض القس "أرميا فهمي"، المتحدث باسم مطرانية بورسعيد، لهجوم مماثل في ساقه، متسائلاً بمرارة: "إلى متى ستظل الكلاب الضالة تسيطر على شوارعنا؟". هذه الحوادث المتتالية وضعت السلطات في مواجهة مباشرة مع خطر يهدد الجميع، من المسنين إلى الأطفال.

- "شلتر" لإنهاء الكابوس

وأمام غضب الشارع البورسعيدي، تحرك اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بشكل فوري. وفي قرار وصفه الأهالي بـ"الحضاري"، صدّق المحافظ على إنشاء "شلترين" (مأويين) لإيواء الكلاب الضالة في منطقتي "القابوطي" وبورفؤاد.

القرار جاء ليحقق المعادلة الصعبة؛ حماية أرواح المواطنين من خطر العقر، مع الحفاظ على "آدمية" التعامل مع الحيوانات الضالة دون قتلها، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري لتعقيم وتطعيم هذه الكلاب بعيداً عن الكتل السكنية.

