الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

كشف الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، عن الجداول الزمنية المحددة لمشروعات النقل الكبرى في المحافظة - ترام الرمل وقطار أبو قير- موضحاً أن هذه المشروعات تخضع لإشراف مباشر من وزارة النقل وتتم وفق مخططات دقيقة.

وأعلن المحافظ أن الموعد المقرر للانتهاء من مشروع "قطار أبوقير" سيكون في غضون عام واحد تقريباً، مشدداً على أن كافة المشروعات تسير وفق المخطط الزمني الموضوع لها دون معوقات.

وفيما يخص مشروع تطوير "ترام الرمل"، أوضح المحافظ أن العمل سيمتد لمدة عامين اعتباراً من مطلع العام المقبل 2026، مؤكداً أن مشروع تطوير الترام هو أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تغيير شكل المحافظة بالكامل.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، لمتابعة سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة التي تجرى بدائرة الرمل في انتخابات مجلس النواب 2025.

مشروع تطوير ترام الرمل.. تحديث شامل ضمن رؤية الإسكندرية 2032

يأتي مشروع تطوير ترام الرمل ضمن خطة وزارة النقل لتحديث منظومة النقل الجماعي في الإسكندرية، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بقيمة تقارب 290 مليون يورو، وبتكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 363 مليون يورو. ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل المسار الممتد بطول 13.2 كيلومترًا، وتطوير 24 محطة، مع فصل الترام عن حركة السيارات عبر إنشاء كباري وأنفاق في التقاطعات المزدحمة.

ومن المقرر تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل لضمان استمرارية الخدمة: المرحلة الأولى من محطة فيكتوريا حتى سان ستيفان، والمرحلة الثانية من سان ستيفانو حتى مصطفى كامل، والمرحلة الثالثة من مصطفى كامل حتى محطة الرمل.

كما يتضمن المشروع تشغيل قطارات كهربائية مكيفة ومزودة بأحدث وسائل الراحة، بهدف تقليل زمن الرحلة إلى نحو 31 دقيقة، وتحسين زمن التقاطر والاعتمادية، بما يسهم في تخفيف الازدحام وتحسين جودة الحياة في المدينة.