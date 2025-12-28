شهدت الإسكندرية خلال عام 2025 عدداً من الأحداث التي شغلت الرأي العام ما بين أحداثاً صادمة ووقائع مروعة؛ نرصدها في التقرير التالي.

سقوط "سفاح المعمورة".. أصوات مشاجرة كشفت مقبرتين لثلاث ضحايا

في فبراير 2025، قطعت أصوات مشاجرة عنيفة صادرة من إحدى الشقق بمنطقة المعمورة البلد صمت المكان؛ لفت الأمر انتباه أحد الجيران الذي توجه لاستطلاع الأمر، ومع تصاعد الموقف جرى إبلاغ الشرطة.

وكشفت المعاينة والتحقيقات اللاحقة عن مفاجأة بالعثور على جثامين لسيدتين مدفونتين أسفل طبقة خرسانية، فيما عُثر على جثمان ثالث لمهندس مدفون بشقة في العصافرة.

أثبتت التحقيقات قيام المتهم "نصر الدين السيد" بقتل الضحايا الثلاث (زوجته، وموكلته، ومهندس) للاستيلاء على ممتلكاتهم، وحسم تقرير مستشفى العباسية الجدل بسلامة قواه العقلية؛ وفي 27 يوليو 2025، قضت المحكمة بإعدامه شنقاً بعد شهادة 25 شاهد إثبات في القضية التي عُرفت إعلامياً بـ "سفاح المعمورة".

فاجعة شاطئ أبو تلات.. صراع طالبات معهد الضيافة مع الأمواج

في أغسطس 2025، تحول شاطئ "أبو تلات" بالعجمي إلى ساحة لصراع مرير مع الموت؛ حينما قررت مجموعة كبيرة من طالبات معهد للضيافة الجوية بسوهاج النزول لمياه البحر في وقت كانت فيه الرايات الحمراء مرفوعة، في لحظات، سحبت الأمواج العشرات منهن، لتبدأ فوضى عارمة ومحاولات إنقاذ جماعية شارك فيها الغطاسون والأهالي.

أسفرت الواقعة عن غرق 5 طالبات، وكشفت تحقيقات النيابة عن تنظيم الرحلة دون تصاريح رسمية وتجاهل تعليمات السلامة؛ وانتهى المسار القانوني بصدور حكم بحبس المسؤولين عن تنظيم الرحلة لمدة 3 سنوات، في واقعة أعادت فتح ملف الرقابة على الرحلات الطلابية.

"الميكروباص الطائر" بالشاطبي.. رحلة مصيف انتهت تحت عجلات السرعة

شهد شهر أغسطس 2025 وقوع حادث مروري مروع على طريق الكورنيش بالشاطبي بعدما دهست سيارة ميكروباص أسرة كانت تعبر الطريق.

وكشفت المعاينة اختلال عجلة القيادة بيد السائق؛ مما أدى لانحراف السيارة ودهس أسرة مكونة من 9 أفراد بالكامل أثناء عبورهم الطريق من مكان غير مخصص للعبور أمام منطقة الشاطبي.

أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين من أسرة واحدة أثناء قضاء إجازة المصيف، وجرى نقلهم للمستشفى الأميري الجامعي وسط حالة من الحزن؛ وأصدرت محكمة جنح باب شرقي في سبتمبر حكمها بحبس السائق 5 سنوات مع الشغل وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة.

رئيس حي شرق السابق.. كواليس قضية الرشوة ومسار الاستئناف

في أكتوبر 2025، ألقى قطاع الأمن العام القبض على "ح.ز.ال" رئيس حي شرق الإسكندرية السابق، كونه مطلوباً لتنفيذ حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة، ووفقا لتفاصيل القضية واجه اتهامات بطلبه مبلغ 200 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات، أخذ منها 140 ألفاً مقابل تسهيل صرف مستخلصات مالية.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الحي بقوش، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وتطور المسار القانوني للقضية بنهاية العام بتقديم دفاع المتهم استئنافاً على حكم أول درجة أمام محكمة جنايات مستأنف، بانتظار تحديد موعد لنظرها.

خيانة الصداقة في الموقف الجديد.. مهندس ينهي حياة زميله رمياً بالرصاص

شهد شهر نوفمبر 2025 جريمة أثارت صدمة واسعة في منطقة الموقف الجديد بكرموز، حينما سقط المهندس "عبد الله الحمصاني" قتيلاً على الرصيف المقابل لجهة عمله بأعيرة نارية أطلقت عليه من مسافة قريبة.

ترجع الواقعة إلى بلاغ يفيد بقيام شخص بإطلاق النار تجاه مندوب مبيعات بشركة سيارات وفراره بسيارته، لتكشف التحريات لاحقاً أن الجاني ليس سوى صديق دراسته القديم الذي خطط للجريمة بدقة.

كشفت تحقيقات النيابة عن وجود خلافات سابقة بين الطرفين بدأت منذ عام 2023، حين قام المتهم بالتشهير بزوجة المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم محاولات الصلح العائلية، إلا أن المتهم استأجر شقة بالقرب من سكن الضحية بمنطقة الهانوفيل واشترى سلاحاً نارياً وسيارة لتنفيذ مخططه.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بتفاصيل الواقعة، مشيراً إلى أنه انتظر صديقه أمام مقر عمله وأطلق عليه الرصاص فور رؤيته، مؤكداً عدم ندمه على فعلته.

وعلى الصعيد القانوني، باشرت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ محاكمة المتهم، حيث قررت في وقت سابق إحالته إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة. وفي جلسة لاحقة خلال شهر ديسمبر، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 31 ديسمبر الجاري لاستكمال الإجراءات القانونية، في قضية وُصفت بأنها واحدة من أكثر وقائع الغدر خفاءً في سجلات العام.

جريمة عامل المدرسة الدولية.. "حلوى وزهور" استدرجت الصغار في دار العلم

في نوفمبر 2025، فُجع أهالي الإسكندرية بواقعة داخل مدرسة دولية شهيرة بالمنتزه، عقب بلاغات ضد عامل "منسق حدائق" بالمدرسة بالاعتداء على أطفال من تلاميذ المدرسة.

كشفت التحقيقات أن المتهم استغل عمله لمدة 30 عاماً لاستدراج 5 أطفال (دون سن الخامسة) بـ "الحلوى والزهور" إلى غرف نائية بعيدة عن الكاميرات لارتكاب أفعال تمثل انتهاكاً لسلامتهم الجسدية.

استندت المحكمة إلى تقارير الطب الشرعي التي أثبتت وجود إصابات جسدية، وشهادة نجدة الطفل التي رصدت نوبات ذعر لدى الصغار؛ وفي 9 ديسمبر 2025، قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، في واقعة وصفها ممثل النيابة العامة بـ "خيانة الأمانة في محراب العلم".