إعلان

يوسف زيدان يكشف رأيه في "الملحد".. ماذا قال؟

كتب : مصطفى حمزة

03:21 م 28/12/2025

يوسف زيدان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الكاتب يوسف زيدان، عن رأيه في فيلم "الملحد"، عقب حضوره العرض الخاص للفيلم مساء أمس السبت.

وكتب يوسف زيدان، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك: "شاهدت مساء أمس، العرض الخاص لفيلم (الملحد) مع أبطاله ومؤلفه ونخبة من رجال مصر المرموقين، من أمثال عمرو موسى وإبراهيم المعلم وسعد الدين الهلالي وحسام بدراوي.. وغيرهم كثيرون".

وتابع: "الفيلم يدور حول شاب مرَّ بمرحلة شك وإلحاد، فحنق عليه أبوه المتعصب دينيًا، وأصرَّ على استتابته ليعود إلى حظيرة الدين، وإلا يقتله.. وبالفعل همَّ الأبُ بذبح ابنه الملحد، لكنه سقط ميتًا من فرط انفعاله، وعندئذٍ صار الملحد مؤمنًا فجأة، هو وجميع الشخصيات الذين حوله، وصلّى الذي كان في السابق ملحدًا على أبيه الميت صلاةَ الجنازة، وانتهى الفيلم بمشهدٍ يقول فيه الملحد بصوت مؤثّر: الله أكبر".

واختتم يوسف زيدان حديثه: "لولا أنني رأيتُ في مقدمة الفيلم أنه من انتاج أحمد السبكي لظننتُ أنه من انتاج الأزهر الشريف".

فيلم"الملحد" من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وبطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين.

downloadمنشور بوسف زيدان

يوسف زيدان فيلم الملحد إبراهيم عيسى

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة