كشف الكاتب يوسف زيدان، عن رأيه في فيلم "الملحد"، عقب حضوره العرض الخاص للفيلم مساء أمس السبت.

وكتب يوسف زيدان، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك: "شاهدت مساء أمس، العرض الخاص لفيلم (الملحد) مع أبطاله ومؤلفه ونخبة من رجال مصر المرموقين، من أمثال عمرو موسى وإبراهيم المعلم وسعد الدين الهلالي وحسام بدراوي.. وغيرهم كثيرون".

وتابع: "الفيلم يدور حول شاب مرَّ بمرحلة شك وإلحاد، فحنق عليه أبوه المتعصب دينيًا، وأصرَّ على استتابته ليعود إلى حظيرة الدين، وإلا يقتله.. وبالفعل همَّ الأبُ بذبح ابنه الملحد، لكنه سقط ميتًا من فرط انفعاله، وعندئذٍ صار الملحد مؤمنًا فجأة، هو وجميع الشخصيات الذين حوله، وصلّى الذي كان في السابق ملحدًا على أبيه الميت صلاةَ الجنازة، وانتهى الفيلم بمشهدٍ يقول فيه الملحد بصوت مؤثّر: الله أكبر".

واختتم يوسف زيدان حديثه: "لولا أنني رأيتُ في مقدمة الفيلم أنه من انتاج أحمد السبكي لظننتُ أنه من انتاج الأزهر الشريف".

فيلم"الملحد" من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وبطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين.