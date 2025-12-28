إعلان

صور.. بدء استبدال السيارة كيوت بالتوك توك في القاهرة

كتب : محمد نصار

07:19 م 28/12/2025 تعديل في 08:18 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مبادرة استبدال مركبات التوك توك بسيارات كيوت (4)
  • عرض 6 صورة
    مبادرة استبدال مركبات التوك توك بسيارات كيوت (2)
  • عرض 6 صورة
    مبادرة استبدال مركبات التوك توك بسيارات كيوت (3)
  • عرض 6 صورة
    مبادرة استبدال مركبات التوك توك بسيارات كيوت (1)
  • عرض 6 صورة
    مبادرة استبدال مركبات التوك توك بسيارات كيوت (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة بدء المرحلة الأولى لتنفيذ مبادرة استبدال مركبات التوك توك بسيارات كيوت أمام سوق الزاوية الحضاري بحى الزاوية الحمراء بحضور اللواء طاهر ماهر السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة واللواء منال طه رئيس حى الزاوية الحمراء والمهندس أحمد محمدي رئيس حي حدائق القبه وميلاد نصر مندوب شركة غبور والأجهزة المعنية.

وتهدف هذه الخطوة إلى القضاء على ظاهرة التوكتوك العشوائية واستبدالها بوسيلة نقل حضارية مرخصة صديقة للبيئة حرصا على صالح المواطن سواء السائق أو الراكب ومنعا لانبعاث عوادم تزيد من حدة وخطوة الاحتباس الحراري.

وأشار نائب المحافظ، إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل أحياء حدائق القبة، والاميرية، والزاوية الحمراء، والشرابية، والساحل، وروض الفرج، وشبرا ، حيث سيتم ترخيص السيارات المخصصة لهم بمجمع تراخيص مرور السلام.

ووفقا لبيان المحافظة سيتم تلقى طلبات استبدال التوك توك بالمركبة الجديدة بالمراكز التكنولوجية بالأحياء التى سيتم تطبيق التجربة بها، وقد تم اختيار اللون الأبيض كلون مميز للمركبات التي ستعمل بالمنطقة الشمالية والسيارة مزودة ب٤ عجلات وكابينة مغلقة للسائق والركاب وبها أحزمة أمان، ومروحتين بالداخل، وشبكة علوية لحمل الأمتعة وسيكون متاح لسائقها العمل مع إحدى شركات النقل الذكى.

وأضاف نائب المحافظ على أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير بديل قانونى للسائقين وآمن للسائقين والركاب كما تستهدف التخلص من التوك توك التقليدي واستبداله بمركبات حديثة تتوافق مع معايير السلامة والأمان بما يسهم فى تنظيم المرور.

اقرأ أيضاً:

"محدش يشتريها".. وزير الزراعة يحذر: أي لحوم تباع بأقل من 200 جنيه غير سليمة

70 طن مساعدات.. وزيرة التضامن تطلق قافلة مساعدات برية إلى السودان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور حسام الدين فوزي سيارات كيوت بديل التوك توك حى الزاوية الحمراء حي حدائق القبه

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة