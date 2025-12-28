بعد حالة وفاة وإصابات.. بورسعيد تستغيث من ظاهرة الكلاب الضالة (صور)

من "سفاح المعمورة" إلى جريمة المدرسة الدولية.. أحداث هزت الإسكندرية في 2025

بورسعيد - طارق الرفاعي:

دفعت سلسلة من الحوادث المأساوية، أسفرت عن وفاة مُسن وإصابة رجل دين بارز، السلطات التنفيذية في محافظة بورسعيد إلى التحرك الفوري لاحتواء ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، في خطوة تهدف لحماية الحق في الأمان الشخصي للمواطنين مع مراعاة المعايير البيطرية.

نهاية دامية

وفي واقعة كشفت عن خطورة الوضع في الشارع البورسعيدي، دفعت أسرة "محمود عباس محمد"، البالغ من العمر 75 عامًا، ثمنًا باهظًا لانتشار هذه الظاهرة.

ووفقًا لشهادة "محمد عبد الرحمن"، زوج ابنة الضحية، تعرض المُسن لهجوم شرس من قرابة 6 كلاب ضالة بالقرب من قصر ثقافة بورسعيد، بينما كان يسير حاملًا كيسًا من اللحم عائدًا إلى منزله.

وأوضح قريب الضحية أن الكلاب عقرت المسن في يديه وقدميه، ورغم نقله للمستشفى وتلقي الإسعافات الأولية بقسم الطوارئ، إلا أن حالته تدهورت عقب عودته للمنزل حيث تجدد النزيف. وأشار إلى أنه تمت إعادته للمستشفى، وبعد حصوله على جرعة واحدة فقط من المصل، توقفت عضلة القلب وفارق الحياة، تاركًا تساؤلات مفتوحة حول بروتوكولات الرعاية العاجلة في مثل هذه الحالات.

استغاثة عاجلة

وقد تعرض القس "أرميا فهمي"، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أيضًا للعقر في ساقه اليمنى نتيجة هجوم مماثل في شوارع المحافظة.

وأطلق القس "أرميا" نداءً يعكس لسان حال الشارع البورسعيدي المتضرر، متسائلًا في تصريح له: "إلى متى سوف تظل ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في شوارع بورسعيد هكذا؟"، مما سلط الضوء على الحاجة الملحة لتدخل حاسم يحمي سلامة المارة من مختلف الفئات.

استجابة رسمية

واستجابةً لغضب الشارع ومطالب المواطنين بتأمين المجال العام، صدّق اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، على قرار إنشاء "شلترين" (مأويين) لإيواء الكلاب الضالة.

وحددت المحافظة خريطة الحل بإنشاء المأوى الأول في منطقة "القابوطي" بمدينة بورسعيد، بينما يقام الثاني في مدينة "بورفؤاد".

وأكد القرار الرسمي الالتزام بالمعايير الأخلاقية والصحية، حيث سيتم تجهيز المأويين وفقًا للاشتراطات البيطرية، بما يضمن "التعامل الآدمي" مع الحيوانات الضالة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لإنهاء الذعر في الشوارع دون الإخلال بالتوازن البيئي.

اقرأ أيضًا:

هاجمته 6 كلاب.. أسرة مُسن مات ببورسعيد تفجر مفاجأة حول سبب وفاته