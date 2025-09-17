بعد بورسعيد.. ماذا تفعل السفيرة الأمريكية في الإسكندرية؟ -صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

بعد أقل من 24 ساعة من زيارتها إلى محافظة بورسعيد، توجهت هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إلى محافظة الإسكندرية.

خلال زيارتها إلى بورسعيد، أشادت السفيرة الأمريكية بالقاهرة، بما لمسته من جهود كبيرة في مجال تطوير السياحة وإقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة، كما أعربت عن ترحيبها بالتعاون مع محافظة بورسعيد في مجالات البحث العلمي والتعليم، وبخاصة مع الجامعات الحكومية والأهلية داخل المحافظة، مؤكدة حرصها على مد جسور التعاون بما يسهم في دعم الاستثمار وتوفير فرص العمل لأبناء بورسعيد.

فيما تضمن جدول زيارة السفيرة الأمريكية إلى محافظة الإسكندرية، بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجال النقل البحري.

وشاركت السفيرة الأمريكية، في فعاليات ورشة عمل "USA – Egypt Ports Road Show"، لتعزيز التعاون بين الموانئ المصرية والشركات الأمريكية، والتي استضافتها المحافظة بمشاركة وفد أمريكي يضم ممثلين عن سبع شركات متخصصة في خدمات الموانئ والنقل البحري.

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، في كلمته الافتتاحية، أهمية الورشة باعتبارها منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير الموانئ وتحويلها إلى مراكز لوجستية عالمية.

واستعرض أبرز إنجازات وزارة النقل في هذا الملف، ومنها تطوير موانئ جرجوب، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، وسفاجا، إلى جانب أعمال التوسعة الجارية في مينائي الدخيلة وأبي قير، وتعميق المجرى الملاحي لقناة السويس.

من جانبها، أعربت السفيرة الأمريكية، عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مؤكدة حرص بلادها على دعم التعاون المشترك في قطاع النقل البحري، وتعزيز الشراكة مع الشركات المصرية العاملة في هذا المجال.

وشهد اللقاء حضور عدد من القيادات المعنية، من بينهم اللواء بحري الدكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل، واللواء حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، واللواء بحري إيهاب صلاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

وأوضح بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون الدولي وتطوير البنية التحتية للموانئ بما يواكب المعايير العالمية ويعزز موقع مصر كمركز لوجستي إقليمي.