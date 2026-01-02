"حب حياتي".. عمر مرموش ينشر صورة جديدة رفقة خطيبته ويعلق

"بعد الهزيمة من الاتحاد السكندري".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة

شارك النجم المصري عمر مرموش المحترف ضمن صفوف مانشستر سيتي، صورة جديدة له رفقة خطيبته جيلان بمناسبة السنة الجديدة.

ونشر مرموش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة له رفقة خطيبته وأرفق بها تعليق: "ذكرى سنوية سعيدة لحب حياتي".

وكان مرموش قد احتفل بخطوبته على جوليان ديسمبر الماضي، وذلك في أجواء بسيطة داخل مركب في النيل وكتب: "حلمي أصبح حقيقة".

وخطيبة مرموش جيلان الجباس، تعمل في مجال الموضة والتسويق، تخرجت من جامعة ساسكس البريطانية في عام 2021، وحصلت على درجة البكالوريوس في مجال الإعلام والاتصال.

