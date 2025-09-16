شقق ووظائف ومشروع لشاب.. محافظ القليوبية يلبي مطالب الأهالي بالخانكة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

استجاب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لعدد من الشكاوى والمطالب الملحة للمواطنين، حيث وجّه بتوفير شقق سكنية لأسر غير قادرة وفرص عمل لعدد من السيدات، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي الذي عُقد اليوم بمجلس مدينة الخانكة.

خلال اللقاء الذي حضرته القيادات التنفيذية، تم التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات سكنية للحالات المستحقة، كما تم توفير فرص عمل لعدد من السيدات بالقطاع الخاص، في إطار دعم جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصاديًا.

وفي لفتة إنسانية، أمر المحافظ بتوفير محل تجاري لشاب من ذوي الأمراض المزمنة، مع تحمّل تكاليف الإيجار لمدة ستة أشهر وتوفير البضاعة اللازمة له لبدء مشروعه الخاص، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية.

وأكد عطية أن هذه اللقاءات تهدف إلى تحقيق التواصل المباشر مع المواطنين وحل مشكلاتهم بشكل فوري، موجهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة تنفيذ القرارات ومتابعتها على أرض الواقع.

شارك في اللقاء الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، ورؤساء مدن الخانكة وشبين القناطر والخصوص، وعدد من مديري المديريات الخدمية بالمحافظة.