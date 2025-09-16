إعلان

الغلق لمدة أسبوع كامل.. بدء تطوير نفق السمك بشبين الكوم -صور

12:27 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
background

المنوفية- أحمد الباهي:

أطلقت محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، إشارة بدء أعمال تطوير نفق السمك بمدينة شبين الكوم، وشملت الأعمال رفع كفاءة النفق وتغيير شبكة الصرف الصحي بالكامل، بجانب تركيب وحدة رفع جديدة للتعامل مع مياه الأمطار ومنع تجمعها داخل النفق.

وأعلنت رئاسة حي غرب شبين الكوم غلق النفق بالكامل لمدة أسبوع لتنفيذ أعمال التطوير، مع تجهيز الطرق البديلة أمام حركة المرور وهي مزلقان أبو عجوة ومزلقان العبور ونفق البساتين، بعد رفع الإشغالات منها لضمان سهولة المرور.

وأكدت رئاسة الحي، أن المتابعة الميدانية مستمرة لتذليل العقبات أمام الشركة المنفذة، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية برفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

تطوير نفق السمك شبين الكوم المنوفية
