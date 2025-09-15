ضبط 90 عربة توكتوك ودراجة نارية مخالفة بأسوان (صور)

محافظ القليوبية يشدد على صيانة المدارس قبل الدراسة (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

أسفرت حملات مرورية مكثفة في أسوان عن ضبط 90 مركبة مخالفة خلال الأسبوع الجاري، شملت حجز 38 دراجة نارية و25 توكتوك دون ترخيص، بالإضافة إلى سحب تراخيص 27 توكتوك آخر.

وقد شدد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على استمرار هذه الحملات المرورية بشكل دوري لتحقيق الانضباط في الشارع، موجهًا بتنفيذ الإجراءات عبر أكمنة ثابتة ومتحركة.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع نقل المركبات المحجوزة إلى ساحات الحجز المخصصة.