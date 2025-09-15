إعلان

ضبط 90 عربة توكتوك ودراجة نارية مخالفة بأسوان (صور)

06:22 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
    ضبط 90 عربة توكتوك ودراجة نارية مخالفة بأسوان
    ضبط 90 عربة توكتوك ودراجة نارية مخالفة بأسوان
    ضبط 90 عربة توكتوك ودراجة نارية مخالفة بأسوان
أسوان - إيهاب عمران:

أسفرت حملات مرورية مكثفة في أسوان عن ضبط 90 مركبة مخالفة خلال الأسبوع الجاري، شملت حجز 38 دراجة نارية و25 توكتوك دون ترخيص، بالإضافة إلى سحب تراخيص 27 توكتوك آخر.

وقد شدد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على استمرار هذه الحملات المرورية بشكل دوري لتحقيق الانضباط في الشارع، موجهًا بتنفيذ الإجراءات عبر أكمنة ثابتة ومتحركة.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع نقل المركبات المحجوزة إلى ساحات الحجز المخصصة.

حملات مرورية مرور أسوان مخالفات التوكتوك
