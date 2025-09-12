نقابة الصحفيين بالإسكندرية تحتفي بسيد درويش ومتحفه المنتظر (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

نظمت نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية ندوة ثقافية بعنوان "سيد درويش ومتحفه المنتظر"، بمناسبة اليوم المصري للموسيقى، الذي يتزامن مع الذكرى السنوية لرحيل فنان الشعب سيد درويش.

شارك في الندوة الكاتب المسرحي ميسرة صلاح الدين، ومينا زكي مؤسس مبادرة "سيرة الإسكندرية"، والمطرب عمر غزال، وشيرين العقاد عضو مجلس النقابة بالإسكندرية، وأدار الحوار الكاتب الصحفي أحمد سليم.

وتناولت الفعالية إحياء الإرث الفني والإنساني لسيد درويش، وتسليط الضوء على مشروع تحويل منزله بمنطقة كوم الدكة إلى متحف ومزار ثقافي وسياحي.

- موسيقى خالدة تتجاوز الزمن

أكدت شيرين العقاد، رئيسة اللجنة الثقافية بالنقابة، أن موسيقى سيد درويش لا تزال حاضرة في وجدان المصريين والعرب رغم مرور أكثر من قرن على رحيله. وأضافت أن ألحانه عبّرت عن الإنسان البسيط والواقع الوطني، وظلت تتردد في المناسبات القومية والاجتماعية كما لو وُلدت اليوم، مشددة على أن تحويل منزله إلى متحف أصبح ضرورة ثقافية وسياحية.

- ذاكرة وطنية لا تُنسى

تحدث الكاتب المسرحي ميسرة صلاح الدين عن العلاقة الوجدانية التي تربطه بسيد درويش، انطلاقًا من الانتماء المشترك لمدينة الإسكندرية، مؤكدًا أن موسيقاه عبرت الزمن دون أن تفقد بريقها. وأضاف: "كل لحن يعاد غناؤه يثير نفس الإعجاب وكأنه يُسمع لأول مرة"، مشيرًا إلى أن حياة درويش تزامنت مع مرحلة فارقة في التاريخ المصري انعكس تأثيرها في فنه الذي أصبح جزءًا من الذاكرة الجماعية.

- متحف ينتظر النور

أوضح مينا زكي، مؤسس مشروع "سيرة الإسكندرية"، أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على منزله المتدهور معماريًا في كوم الدكة وتحويله إلى مزار ثقافي يضم مقتنياته الشخصية وسيرته الفنية. وأشار إلى أنه تم التوصل لاتفاق مع ملاك الأرض لإقامة المتحف بنظام حق الانتفاع، مؤكدًا أن المنزل يستقبل زوارًا يوميًا، ما يعكس شغف الجمهور بإرث فنان الشعب.

- صوت الشعب وروح الوطن

اختتم الكاتب الصحفي أحمد سليم الندوة بالتأكيد على أن سيد درويش لم يكن مجرد ملحن أو مطرب، بل كان "صوت الشعب وروح الوطن"، غنّى للعمال والفقراء وكان قريبًا من الناس. ودعا إلى ضرورة خلق فضاء ثقافي يخلّد سيرته ويعرف الأجيال الجديدة بفنه وأثره في تاريخ مصر.

حضر الندوة أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الفرعية، من بينهم رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، ورامي ياسين سكرتير المجلس، وشوكت سعد عضو المجلس.