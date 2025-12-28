بعد فاجعة "مُسن قصر الثقافة".. تحرك عاجل في بورسعيد بشأن الكلاب الضالة

صدق اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، على إقامة "شلترين" لإيواء الكلاب الضالة، استجابة لشكاوى ومطالب المواطنين من انتشارها بشكل غير مسبوق في شوارع المحافظ وتعريض حياتهم للخطر.

وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على السلامة العامة وتحقيق التوازن بين الاعتبارات البيئية وصحة وسلامة المواطنين، لافتًا أن "الشلتر" الأول سيتم إنشاؤه في مدينة بورسعيد بمنطقة القابوطي، بينما يقام "الشلتر" الثاني في مدينة بورفؤاد، على أن يتم تجهيزهما وفقًا للاشتراطات البيطرية والصحية، وبما يضمن التعامل الآدمي مع الحيوانات الضالة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة للتعامل الحضاري مع ظاهرة الكلاب الضالة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مشددًا على أهمية المتابعة الدورية لأعمال الإنشاء والتجهيز، وسرعة الانتهاء من المشروعين، مؤكدًا أن المحافظة تضع مصلحة المواطن وجودة الحياة على رأس أولوياتها، وتعمل على الاستجابة الفورية لكافة الشكاوى التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وتوفي محمود عباس محمد، في محافظة بورسعيد عن عمر 75 عامًا، بسبب هجوم قرابة 6 كلاب ضالة عليه بالقرب من قصر ثقافة بورسعيد، حيث كان يسير على قدميه حاملًا كيس بداخله لحم عائدًا إلى منزله عقب شرائه، لافتين إلى أن الكلاب عقرته في يديه وقدميه - بحسب أسرته.

وأشار محمد عبد الرحمن، زوج ابنة المجني عليه، إلى أن أهالي المنطقة نقلوا حماه إلى المستشفى، وهناك تم تقديم الإسعافات الأولية له في قسم الطوارئ وخرج دون أن يتم حجزه، مع التنبيه عليهم بغسل الجروح الناتجة عن عقر الكلاب بالماء والصابون، ورشها بمطهر، وتم صرف العلاج له من المستشفى.

وأضاف أنه عقب عودة حماه إلى المنزل تعرّض لنزيف مرة أخرى وساءت حالته الصحية، فنقلوه بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، بعد حصوله على جرعة واحدة فقط من المصل، ولكن توقفت عضلة القلب، وفارق الحياة - بحسب قوله.

وناشد محمد عبد الرحمن، المسئولين بجمع الكلاب الضالة من الشوارع، ووضعها في مناطق بعيدة عن الكتل السكنية، مشددًا على أنها أصبحت منتشرة في كافة الأحياء بشكل غير مسبوق يهدد أرواح المواطنين، مختتمًا حديثه قائلًا:"لا نطالب بإيذاء الكلاب أو قتلها، ولكن وضعها في مكان خاص بهم بعيدا عنا".

