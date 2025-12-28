الإسماعيلية – أميرة يوسف

نجح فريق طبي بمستشفى في محافظة الإسماعيلية في إجراء تدخل جراحي دقيق لسيدة تبلغ من العمر 45 عامًا، عانت لعدة سنوات من نزيف رحمي مزمن لم يستجب للعلاج الدوائي، نتيجة إصابتها بأورام ليفية متعددة بالرحم، وذلك في إطار خطة المستشفى لتقديم خدمات طبية وجراحية متقدمة وفق أحدث المعايير الطبية.

وبعد إجراء التقييم الإكلينيكي الشامل للحالة، واتباع البروتوكولات العلاجية المعتمدة، تقرر إجراء استئصال كامل للرحم وملحقاته (المبيضين وقناتي فالوب على الجانبين). وجرى تنفيذ الجراحة بنجاح تام دون حدوث أي مضاعفات، مع إرسال العينة كاملة إلى المعمل لإجراء الفحص الهستوباثولوجي، بهدف التأكد من دقة التشخيص والاطمئنان على الحالة الصحية للمريضة.

وجرى التدخل الجراحي بفضل تكامل الجهود بين أعضاء الفريق الطبي، والذي ضم أطباء النساء والتوليد: الدكتور إبراهيم عبدالرحمن جاد، والدكتور عمرو صابر، وأطباء التخدير: الدكتور أحمد بركات، وتمريض العمليات: محمد محمود، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور مينا حليم، مدير المستشفى.

ويأتي هذا النجاح ضمن جهود المستشفى المستمرة لتطوير خدمات جراحة النساء والتوليد، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير حلول طبية متقدمة للحالات المعقدة. كما يواصل المستشفى العمل على تحديث بنيته التحتية الطبية وتطوير الكوادر المتخصصة، دعمًا لتقديم خدمات صحية شاملة بكفاءة وجودة عالية تلبي احتياجات المواطنين.