وكالات

وصف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية بأنها "أبدية ومتينة ولا يمكن أن تتزعزع على الإطلاق"، معربًا عن استنكاره لما وصفه بالأكاذيب المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه العلاقة.

وخلال لقائه مع برنامج عماد الدين أديب، المذاع عبر فضائية "سكاي نيوز عربية" مساء أمس السبت، اتهم "عبد العاطي" بعض الأطراف "غير المسؤولة" بإثارة مشكلات عبر منصات التواصل، بما يؤدي إلى تصعيد غير مبرر ومبالغ فيه من أطراف غير واعية، مؤكدًا أن هذه الأطراف ليست مصرية ولا سعودية، وإنما جهات خارجية.

وأوضح وزير الخارجية أن هناك تعليمات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالعمل على الحفاظ على هذه العلاقات وتحصينها وتقويتها، لما لها من أهمية في خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، فضلًا عن مصالح الأمتين العربية والإسلامية، مشددًا على أنه لا صلاح للأمتين العربية والإسلامية إلا بعلاقات سوية وقوية بين مصر والسعودية، لافتًا إلى أن دول الخليج العربية الشقيقة تمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر، كما تمثل مصر عمقًا استراتيجيًا لهذه الدول.

وأشار في هذا السياق إلى وجود المجلس التنسيقي الاستراتيجي بين البلدين، الذي يترأسه كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد محمد بن سلمان، موضحًا أنه يجري حاليًا التحضير لعقد الجلسة الأولى للمجلس، ليكون الإطار الحاكم لتطوير العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية وكافة مجالات التعاون بين القاهرة والرياض.