مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

1 2
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

1 0
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

مدرب تونس السابق يكشف لمصراوي المنتخبات الأقرب للتتويج بأمم أفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

02:31 م 28/12/2025 تعديل في 02:59 م
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    فرجاني ساسي من مران منتخب تونس
  • عرض 13 صورة
    مباراة منتخب تونس وأوغندا (2)
  • عرض 13 صورة
    مباراة منتخب تونس وأوغندا (3)
  • عرض 13 صورة
    مباراة منتخب تونس وأوغندا (4)
  • عرض 13 صورة
    منتخب تونس (2)
  • عرض 13 صورة
    مدرب منتخب تونس
  • عرض 13 صورة
    منتخب تونس (4)
  • عرض 13 صورة
    منتخب تونس (5)
  • عرض 13 صورة
    منتخب تونس (3)
  • عرض 13 صورة
    منتخب تونس (1)
  • عرض 13 صورة
    منتخب تونس (1)
  • عرض 13 صورة
    منتخب تونس (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث شكري الخطوي، مدرب منتخب تونس الأولمبي السابق، عن المنتخبات الأقرب للتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية الجارية، وحظوظ منتخب بلاده نسور قرطاج في البطولة.

وأكد الخطوي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية تظهر قوة كبيرة وتقاربًا واضحًا في المستوى بين المنتخبات.

وقال: "بعد مشاهدة المباريات الأولي من كأس الأمم الأفريقية، أرى أن البطولة قوية والمنافسة ستكون صعبة حتى الأدوار النهائية".

وأشار الخطوي إلى أبرز المنتخبات المرشحة في نظره، حيث قال: "أرى أن تونس ومصر والمغرب والجزائر والسنغال هم الأقرب للوصول إلى الأدوار النهائية، وقد يكون أحد هذه المنتخبات هو بطل أفريقيا".

وختم تصريحه :"كرة القدم لا تخلو من المفاجآت، لكن المؤشرات الأولى تؤكد أن هذه المنتخبات تمتلك حظوظًا كبيرة في المنافسة على اللقب".

إقرأ أيضًا..

"لله ما أعطى وله ما أخذ".. الموت يفجع الفلسطيني حامد حمدان

"للمرة الثانية".. رد فعل غريب لجمهور السنغال بعد التعادل مع الكونغو (صور)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب تونس كأس الأمم الأفريقية شكري الخطوي أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة