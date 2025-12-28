مدرب تونس السابق يكشف لمصراوي المنتخبات الأقرب للتتويج بأمم أفريقيا

بتواجد مصر.. أعلى 10 مباريات حضورًا جماهيريًا في كأس الأمم الأفريقية

تحدث شكري الخطوي، مدرب منتخب تونس الأولمبي السابق، عن المنتخبات الأقرب للتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية الجارية، وحظوظ منتخب بلاده نسور قرطاج في البطولة.

وأكد الخطوي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية تظهر قوة كبيرة وتقاربًا واضحًا في المستوى بين المنتخبات.

وقال: "بعد مشاهدة المباريات الأولي من كأس الأمم الأفريقية، أرى أن البطولة قوية والمنافسة ستكون صعبة حتى الأدوار النهائية".

وأشار الخطوي إلى أبرز المنتخبات المرشحة في نظره، حيث قال: "أرى أن تونس ومصر والمغرب والجزائر والسنغال هم الأقرب للوصول إلى الأدوار النهائية، وقد يكون أحد هذه المنتخبات هو بطل أفريقيا".

وختم تصريحه :"كرة القدم لا تخلو من المفاجآت، لكن المؤشرات الأولى تؤكد أن هذه المنتخبات تمتلك حظوظًا كبيرة في المنافسة على اللقب".

