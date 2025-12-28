إعلان

بعد وفاة مسن.. كلب ضال يعقر متحدث مطرانية الأقباط الأرثوذكس في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

04:41 م 28/12/2025 تعديل في 04:42 م

القس أرميا فهمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بورسعيد – طارق الرفاعي:

تعرض القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس في بورسعيد، لهجوم من كلب ضال في أحد شوارع المحافظة، ما أسفر عن إصابته بعقر في الساق اليمنى.

وقال القس أرميا فهمي إنه كان في طريقه لزيارة أحد المرضى داخل أحد المستشفيات، وعقب خروجه وأثناء توجهه لاستقلال سيارته، فوجئ بكلب ضال خرج من أسفل السيارة وهاجمه بشراسة. وأضاف: «هاجمني بعنف شديد وعضني في ساقي، وحاولت الهرب منه والإفلات بصعوبة».

وأوضح أنه توجه إلى مستشفى السلام ببورسعيد، حيث تلقى الإسعافات الأولية اللازمة، وحصل على المصل المضاد، ثم عاد إلى منزله، مشيرًا إلى أنه لا يزال يعاني من آلام شديدة نتيجة الإصابة.

وتساءل القس أرميا فهمي عن استمرار ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في شوارع بورسعيد، قائلاً: «إلى متى ستظل هذه الظاهرة تهدد حياة المواطنين؟».

وفي سياق متصل، صدق اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، على إقامة «شلترين» لإيواء الكلاب الضالة، استجابة لشكاوى المواطنين من انتشارها بشكل ملحوظ في شوارع المحافظة، وما تمثله من خطر على السلامة العامة.

ويأتي ذلك في ظل واقعة مأساوية شهدتها بورسعيد مؤخرًا، حيث توفي المواطن محمود عباس محمد، البالغ من العمر 75 عامًا، إثر تعرضه لهجوم من نحو 6 كلاب ضالة بالقرب من قصر ثقافة بورسعيد، أثناء عودته إلى منزله حاملًا كيسًا بداخله لحوم. وأكدت أسرته أن الكلاب عقرته في يديه وقدميه، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصاباته.

اقرأ أيضا:

بعد فاجعة "مُسن قصر الثقافة".. تحرك عاجل في بورسعيد بشأن الكلاب الضالة

هاجمه 6 كلاب.. أسرة مُسن مات ببورسعيد تفجر مفاجأة حول سبب وفاته

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أرميا فهمي الأقباط الأرثوذكس كلب ضال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة