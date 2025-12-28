بعد وفاة مسن.. كلب ضال يعقر متحدث مطرانية الأقباط الأرثوذكس في بورسعيد

بورسعيد – طارق الرفاعي:

تعرض القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس في بورسعيد، لهجوم من كلب ضال في أحد شوارع المحافظة، ما أسفر عن إصابته بعقر في الساق اليمنى.

وقال القس أرميا فهمي إنه كان في طريقه لزيارة أحد المرضى داخل أحد المستشفيات، وعقب خروجه وأثناء توجهه لاستقلال سيارته، فوجئ بكلب ضال خرج من أسفل السيارة وهاجمه بشراسة. وأضاف: «هاجمني بعنف شديد وعضني في ساقي، وحاولت الهرب منه والإفلات بصعوبة».

وأوضح أنه توجه إلى مستشفى السلام ببورسعيد، حيث تلقى الإسعافات الأولية اللازمة، وحصل على المصل المضاد، ثم عاد إلى منزله، مشيرًا إلى أنه لا يزال يعاني من آلام شديدة نتيجة الإصابة.

وتساءل القس أرميا فهمي عن استمرار ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في شوارع بورسعيد، قائلاً: «إلى متى ستظل هذه الظاهرة تهدد حياة المواطنين؟».

وفي سياق متصل، صدق اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، على إقامة «شلترين» لإيواء الكلاب الضالة، استجابة لشكاوى المواطنين من انتشارها بشكل ملحوظ في شوارع المحافظة، وما تمثله من خطر على السلامة العامة.

ويأتي ذلك في ظل واقعة مأساوية شهدتها بورسعيد مؤخرًا، حيث توفي المواطن محمود عباس محمد، البالغ من العمر 75 عامًا، إثر تعرضه لهجوم من نحو 6 كلاب ضالة بالقرب من قصر ثقافة بورسعيد، أثناء عودته إلى منزله حاملًا كيسًا بداخله لحوم. وأكدت أسرته أن الكلاب عقرته في يديه وقدميه، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصاباته.

