صور "هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم".. والأمن: نفحص الواقعة

كتب : صابر المحلاوي

02:08 م 28/12/2025 تعديل في 02:20 م
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (1)
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (3)
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (2)
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (5)
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (6)
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (4)
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (8)
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (9)
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (11)
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (10)

كتب- صابر المحلاوي:

أفاد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحقق في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر هروب مجموعة من الشباب من مصحة غير مرخصة بمنطقة المريوطية.

ويجري حاليًا فحص الفيديو والتحقق من تاريخه ومدى صحته، للتأكد مما إذا كان حديثًا أو قديمًا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المصدر الأمني أنه تم التنسيق مع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة لفحص المصحات الواقعة في مناطق المريوطية، للتأكد من التراخيص ومدى التزامها بالمعايير الصحية، وضمان عدم تعرض المرضى لأي ممارسات تعسفية أو تعذيبية.

وتداولت الأقاويل وشهود العيان أن الشباب ظهروا في الفيديو وهم يهربون من المصحة، متحدثين عن تعرضهم لسوء معاملة، بينما تستمر الأجهزة الأمنية في التحقيقات للتأكد من صحة هذه الروايات.

الأجهزة الأمنية هروب جماعي وزارة الداخلية وزارة الصحة

