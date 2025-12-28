مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

1 2
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

1 0
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

تريزيجيه: قاتلنا بـ 10 لاعبين أمام جنوب أفريقيا.. وحسام حسن قدوة لنا جميعا

كتب : محمد خيري

02:14 م 28/12/2025

تريزيجيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر، أن المدير الفني حسام حسن أحدث فارقًا كبيرًا في طريقة تعامل اللاعبين مع المباريات، مشيرًا إلى أن الفريق يركز على الفوز في كل مواجهة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا، غدًا الاثنين في السادسة مساءً على ملعب أدرار بأكادير، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال تريزيجيه خلال المؤتمر الصحفي: "منتخب أنجولا فريق قوي وسيقاتل من أجل الصعود، ونحن نلعب كل مباراة وكأنها نهائي، والجهاز الفني واللاعبون متفقون على الفوز والاستمرار في صدارة المجموعة".

وأضاف: "أنا مستعد للعب في أي مركز يطلبه مني المدرب، والحمد لله أنني أتمكن من تنفيذ تعليماته، لأن هدفنا واحد وهو القتال حتى آخر لحظة، في المباراة الماضية ضد جنوب إفريقيا، رغم اللعب بعشرة لاعبين، لم نتأثر واستمرينا في القتال حتى النهاية دفاعًا عن شعار بلدنا".

واختتم تريزيجيه حديثه بالثناء على حسام حسن: "حسام حسن يمثل قدوة لنا منذ الصغر، لأنه لاعب حقق كل شيء، وعندما يتحدث معنا نشعر بقيمة كلامه لأنه عاش التجربة نفسها التي نمر بها الآن".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر تريزيجيه محمود تريزيجيه حسام حسن كأس الأمم الأفريقية منتخب أنجولا مباراة مصر وأنجولا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة