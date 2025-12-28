أكد محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر، أن المدير الفني حسام حسن أحدث فارقًا كبيرًا في طريقة تعامل اللاعبين مع المباريات، مشيرًا إلى أن الفريق يركز على الفوز في كل مواجهة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا، غدًا الاثنين في السادسة مساءً على ملعب أدرار بأكادير، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال تريزيجيه خلال المؤتمر الصحفي: "منتخب أنجولا فريق قوي وسيقاتل من أجل الصعود، ونحن نلعب كل مباراة وكأنها نهائي، والجهاز الفني واللاعبون متفقون على الفوز والاستمرار في صدارة المجموعة".

وأضاف: "أنا مستعد للعب في أي مركز يطلبه مني المدرب، والحمد لله أنني أتمكن من تنفيذ تعليماته، لأن هدفنا واحد وهو القتال حتى آخر لحظة، في المباراة الماضية ضد جنوب إفريقيا، رغم اللعب بعشرة لاعبين، لم نتأثر واستمرينا في القتال حتى النهاية دفاعًا عن شعار بلدنا".

واختتم تريزيجيه حديثه بالثناء على حسام حسن: "حسام حسن يمثل قدوة لنا منذ الصغر، لأنه لاعب حقق كل شيء، وعندما يتحدث معنا نشعر بقيمة كلامه لأنه عاش التجربة نفسها التي نمر بها الآن".