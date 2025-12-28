المؤبد لصياد قتل زوجته طعنًا بـ"سكين" في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثالثة" في كفر الشيخ، حضوريًا بمعاقبة صياد عشريني مدان بقتل زوجته بالسجن المؤبد عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض "سكين" المستخدم في الواقعة، وإلزامه بأن يؤدي لأسرة المجني عليها مبلغ 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامه أيضًا بالمصروفات، ومصروفات الدعوى المدنية، وأتعاب المحاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد عبده، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين طارق أحمد شرابي، وأحمد عبدالعزيز مطر، وسكرتارية محمد عوض، وذلك في أحداث القضية رقم 8590 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 2184 لسنة 2025 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "محمد.ف.ع.ن.س"، 25 عامًا، صياد، ويقيم في مركز البرلس، إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 28 مارس 2025 بدائرة مركز شرطة البرلس قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين".

وتبين من قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات فوه أن المتهم استغل تواجد زوجته بغرفة نومها مسجاة على فراشها، وعلى إثر خلافات زوجية بينهما طرحها أرضًا مسددًا لها طعنتان بالسلاح الأبيض استقرتا ببطنها قاصدًا إزهاق روحها فأحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

كما وجه له تهمة إحراز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني وبدون مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية.