تحكيم مصري في مباراة مالي وجزر القمر بكأس الأمم الأفريقية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن تعيين الدولي المصري محمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو (VAR) في مواجهة منتخبي مالي وجزر القمر، ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى للدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في المغرب.

وستدار المباراة من قبل الحكم التشادي الحاجي محمد أليوه، ويعاونه الحكمان المساعدان الكاميروني إلفيس نوبوي والجابوني أموس أبيجن نادونج، بينما سيكون الحكم الرابع هو الرواندي صامويل أويكوندا.

وسيقوم محمود عاشور بإدارة تقنية الفيديو، ويعاونه الليبي أحمد عبدالرازق الشلماني كحكم مساعد لتقنية الفيديو.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء غدٍ الاثنين، في التوقيت ذاته الذي ستجمع فيه مواجهة منتخبي المغرب وزامبيا بالجولة الأخيرة من المجموعة الأولى.