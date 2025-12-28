مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

1 2
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

1 0
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

تحكيم مصري في مباراة مالي وجزر القمر بكأس الأمم الأفريقية

كتب : محمد خيري

02:54 م 28/12/2025

مالي وزامبيا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن تعيين الدولي المصري محمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو (VAR) في مواجهة منتخبي مالي وجزر القمر، ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى للدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في المغرب.

وستدار المباراة من قبل الحكم التشادي الحاجي محمد أليوه، ويعاونه الحكمان المساعدان الكاميروني إلفيس نوبوي والجابوني أموس أبيجن نادونج، بينما سيكون الحكم الرابع هو الرواندي صامويل أويكوندا.

وسيقوم محمود عاشور بإدارة تقنية الفيديو، ويعاونه الليبي أحمد عبدالرازق الشلماني كحكم مساعد لتقنية الفيديو.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء غدٍ الاثنين، في التوقيت ذاته الذي ستجمع فيه مواجهة منتخبي المغرب وزامبيا بالجولة الأخيرة من المجموعة الأولى.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس الأمم الأفريقية منتخب مالي منتخب جزر القمر محمود عاشور الحكم الدولي كاف

أخبار كأس الأمم الأفريقية

