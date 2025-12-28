مباريات الأمس
ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر

كتب : محمد خيري

02:31 م 28/12/2025 تعديل في 04:49 م
حقق نادي الزمالك فوزًا مهمًا على فريق بلدية المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق ناصر منسي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+1)، ليمنح الفريق الأبيض بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وبهذا الانتصار، حجز الزمالك مقعده في دور الـ16 من كأس مصر، ليضرب موعدًا مع فريق سيراميكا كليوباترا، الذي تأهل بدوره بعد فوزه على أبو قير للأسمدة بنتيجة هدفين دون مقابل في الدور ذاته.

ويواصل الزمالك مشواره في بطولة كأس مصر، سعيًا للمنافسة على اللقب ومواصلة الانتصارات خلال المرحلة المقبلة.

أهداف الزمالك وبلدية المحلة

تشكيل فريق الزمالك:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – عمر جابر.

خط الوسط : محمود جهاد – ناصر ماهر – محمد حمد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – ناصر منسي – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وعلي عبد المجيد وبارون أوشينج ومحمد إبراهيم وسيف جعفر وأحمد صفوت وأنس وائل وحازم أسامة وعدي الدباغ.

تشكيل بلدية المحلة:

حراسة المرمى: أحمد شوقي.

خط الدفاع: محمد عوض – محمود علاء – محمد طارق – مؤمن عبد ربه.

خط الوسط: أحمد الشامي – إبراهيم شتا – زياد طارق – مؤمن إبراهيم.

خط الهجوم: محمد خالد “فليكس” – صديق محمد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود عبد العزيز ” الألماني” ومحمد حجازي ومحمد الصباحي وإسلام مرزوق وسعد أحمد السيد و حسام حسن وأحمد صلاح وبلال جمال وجوشوا.

الزمالك فريق الزمالك لحظة بلحظة مباراة الزمالك مباراة الزمالك وبلدية المحلة أخبار الزمالك كأس مصر نتيجة مباراة الزمالك وبلدية المحلة فوز الزمالك أهداف مباراة الزمالك وبلدية المحلة

