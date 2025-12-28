قال النائب أيمن الهوارى، عضو مجلس الشيوخ، إن الاعتراف الأحادي المعلن من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يُعرف بـ"أرض الصومال"، هو عبارة عن جريمة دولية، نظرا لأنه يخالف كافة قواعد الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وأعلن "الهوارى"، رفضه لتلك الخطوة، باعتبارها انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقوّض أسس السلم والأمن الدوليين، وتسهم في زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وتابع البرلماني، أن هذا الموقف من حكومة الاحتلال يمثل اعتداءً سافرًا على سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، وخرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي التي تحظر المساس بالحدود الموروثة للدول، مشيرا إلي أن حكومة الاحتلال لا تستهدف الصومال فحسب، بل تستهدف من تلك الخطوة التهديد المباشر للأمن القومي العربي، وهو الأمر المرفوض تماما، ولن تسمح به مصر.

وقال عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وأعلنت دعمها الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفضها للاعتراف بأي كيانات موازية أو انفصال بطرق غير شرعية وغير قانونية، وكذلك رفصها التام للإجراءات الأحادية التي تمس سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وتتعارض مع الأسس الراسخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.