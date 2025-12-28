قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين باقتحام مقهى طوخ بـ أسطوانة غاز

أمرت جهات التحقيق المختصة في مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بحبس الأربعة متهمين المتورطين في واقعة اقتحام مقهى بقرية الدير بأنبوبة غاز وترويع الزبائن لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة المواعيد القانونية اللازمة لتجديد الحبس.

وكشفت تحريات وحدة البحث الجنائي بالمركز تفاصيل الواقعة، مؤكدة صحة البلاغ الذي نفذه 4 أشخاص باستخدام أنبوبة غاز لترويع الزبائن وبث حالة من الذعر داخل المقهى.

وأوضحت التحريات دور كل متهم على النحو التالي: المتهم الأول ويدعى "ك" كان بحوزته أنبوبة الغاز وروع المواطنين، بينما حمل المتهم الثاني "ي" آلة حادة، وتولى المتهم الثالث قيادة دراجة نارية، أما المتهم الرابع فكان بحوزته سلاح أبيض.

وعند مواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات أمام جهات التحقيق، أنكر جميعهم ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات في القضية.

وأكدت أجهزة أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مدير الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر ترويع أربعة أشخاص ركوب دراجات نارية لمواطنين جالسين على مقهى بأسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز.

ووردت المعلومات إلى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، عن رصد مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر تعدي مجموعة من الأشخاص على المواطنين بسبب خلافات بينهم وبين صاحب المقهى.

وبالفحص، تم تحديد المتهمين الأربعة، وهم مستقلون دراجتين ناريتين، وحاولوا ترويع المواطنين بأسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز، ولم تسفر الواقعة عن إصابة أي من رواد المقهى.

