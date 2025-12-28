بالصور- ضبط 116 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق والمخابز بأسوان

تواصل مديرية التموين بمحافظة أسوان تنفيذ حملات رقابية مكبرة على الأسواق والمخابز البلدية، في إطار تشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والمجمعات الاستهلاكية، لضبط جودة الخبز المنتج، وإحكام السيطرة على حركة الأسعار، ومنع التلاعب في الحصص التموينية أو ممارسات الغش والاحتكار، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وحقوق المواطنين.

وقال المهندس محمد أبو الحسن، وكيل وزارة التموين بأسوان، إن الحملات التفتيشية المكثفة أسفرت عن تحرير 116 مخالفة تموينية متنوعة.

وأوضح أن المخالفات شملت ضبط 63 مخالفة في مجال المخابز البلدية، تمثلت في التوقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد من الدقيق، وعدم وجود قوائم أسعار أو موازين، وسوء النظافة العامة، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، والتصرف في كميات من الدقيق، وإثبات مبيعات وهمية، إلى جانب عدم وجود سجل الزيارات.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه جرى تحرير 53 محضر جنح في مجال الأسواق، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة منشآت دون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم استيفاء السجلات التجارية، وبيع سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، فضلًا عن مخالفات تتعلق بالمواد البترولية والبوتاجاز، وتجميع الدقيق البلدي المخصص للمخابز، وتجميع البطاقات التموينية بالمخالفة للقانون.

وأكد مدير التموين أنه جرى التحفظ على المضبوطات ومصادرتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة التموينية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتوفير سلع آمنة وصالحة للمواطنين، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس الأمن الغذائي أو الصحة العامة.