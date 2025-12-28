بالأرقام.. إنجازات إدارة العلاج الحر بصحة جنوب سيناء خلال 2025

قالت الدكتورة رانيا عاطف، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية صحة جنوب سيناء، إن الإدارة كثفت أعمالها خلال عام 2025، من خلال المرور والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن المحافظة، لضمان تقديم خدمة صحية متميزة وآمنة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وتحت إشراف الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل الوزارة.

وأوضحت مدير إدارة العلاج الحر في تصريح اليوم، أن الإدارة قامت بدورها الرقابي والتنظيمي من خلال إجراء المعاينات اللازمة لترخيص المنشآت الطبية الخاصة، إلى جانب المرور الدوري والمتابعة المستمرة على تلك المنشآت، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تستوجب الغلق، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

وأضافت أن إجمالي عدد المنشآت التي جرى المرور عليها خلال عام 2025 بلغ 182 منشأة بمختلف مدن المحافظة، شملت 5 مستشفيات خاصة، و139 عيادة خاصة وتخصصية، و27 معمل تحاليل طبية، و6 محلات بصريات، و5 مراكز علاج طبيعي، إضافة إلى معاينة 43 منشأة جديدة تضمنت 39 عيادة خاصة وتخصصية، و4 مراكز علاج طبيعي.

وأشارت إلى أنه جرى إصدار قرارات غلق لعدد 23 منشأة، شملت مركز علاج طبيعي، و22 عيادة خاصة وتخصصية، مع مخاطبة السلطة التنفيذية المختصة لتنفيذ قرارات الغلق، إضافة إلى تحرير 56 محضر إثبات حالة لمخالفات متنوعة تم رصدها، من بينها تشغيل منشآت طبية بدون ترخيص، وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية، وعدم الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى.

وفي إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين، أكدت انه جرى عن فحص 9 شكاوى مقدمة ضد عدد من المنشآت الطبية الخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، فضلًا عن توجيه 40 إنذارًا لعدد من المنشآت لتلافي السلبيات والملاحظات المرصودة.

كما أكدت أن أعمال المتابعة والتفتيش مستمرة من قبل مفتشي إدارة العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية التابعة لها، لضمان حسن سير العمل بكافة المنشآت الطبية الخاصة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين المقيمين بالمحافظة والقادمين إليها.