بعد اعتداء فلول نظام الأسد.. الجيش السوري يدخل اللاذقية وطرطوس

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، دخول الجيش إلى مراكز في اللاذقية وطرطوس بعد تصاعد عمليات الاستهداف من قِبل "مجموعات خارجة عن القانون" تجاه الأهالي وقوى الأمن.

وقالت الدفاع السورية، إن مهمة الجيش حفظ الأمن وإعادة الاستقرار بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية السورية، أنه ستتم ملاحقة المتورطين في الاعتداء على عناصر الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، لافتة إلى أن بعض التحركات خرجت عن طابعها السلمي ما أدى إلى الاعتداء على عناصر الأمن.

وقالت الداخلية السورية، إن الاعتداء على عناصر الأمن جريمة يعاقب عليها القانون، مضيفة "سنواصل حماية المواطنين وضمان حق التعبير السلمي والحفاظ على الأمن والاستقرار".

وقبل قليل، أفادت "سانا"، بمقتل 3 وإصابة 60 آخرين جراء اعتداء فلول نظام بشار الأسد البائد على قوات الأمن والمدنيين في اللاذقية بمنطقة الساحل السوري.