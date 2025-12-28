مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

2 3
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

0 0
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

1 0
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 1
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

إعلان

"عيب ولا يليق".. إعلامي يهاجم اتحاد الكرة بسبب كأس مصر خلال أمم إفريقيا

كتب : محمد خيري

03:39 م 28/12/2025

كأس الأمم الأفريقية

وجّه الإعلامي كريم رمزي انتقادات حادة لمسؤولي اتحاد الكرة، اعتراضًا على إقامة مباريات بطولة كأس مصر بالتزامن مع منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي يشارك فيها منتخب مصر حاليًا.

وقال رمزي، خلال تصريحاته ببرنامج «لعبة والتانية» على إذاعة ميجا إف إم، إنه لا يجد مبررًا لإقامة مباريات محلية في توقيت تخوض فيه المنتخبات القارية، وعلى رأسها منتخب مصر، مباريات قوية ومهمة في بطولة بحجم أمم إفريقيا.

وأضاف الإعلامي أن ما يحدث من جانب اتحاد الكرة «غير مقبول ولا يليق»، مشددًا على أن وجود منتخب وطني يشارك في بطولة قارية كبرى يستوجب إيقاف الحديث عن المنافسات المحلية، احترامًا للمنتخب وتركيز الجماهير على مشواره.

وتابع "رمزي" أن الأداء الذي يقدمه حسام حسن مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية يستحق الإشادة، مؤكدًا أنه مدرب مجتهد، سواء خلال مسيرته لاعبًا أو مدربًا، ويعمل بكل قوة من أجل تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الجماهير.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس الأمم الأفريقية كأس مصر كريم رمزي اتحاد الكرة مباريات كأس مصر

أخبار كأس الأمم الأفريقية

