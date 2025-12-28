وجّه الإعلامي كريم رمزي انتقادات حادة لمسؤولي اتحاد الكرة، اعتراضًا على إقامة مباريات بطولة كأس مصر بالتزامن مع منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي يشارك فيها منتخب مصر حاليًا.

وقال رمزي، خلال تصريحاته ببرنامج «لعبة والتانية» على إذاعة ميجا إف إم، إنه لا يجد مبررًا لإقامة مباريات محلية في توقيت تخوض فيه المنتخبات القارية، وعلى رأسها منتخب مصر، مباريات قوية ومهمة في بطولة بحجم أمم إفريقيا.

وأضاف الإعلامي أن ما يحدث من جانب اتحاد الكرة «غير مقبول ولا يليق»، مشددًا على أن وجود منتخب وطني يشارك في بطولة قارية كبرى يستوجب إيقاف الحديث عن المنافسات المحلية، احترامًا للمنتخب وتركيز الجماهير على مشواره.

وتابع "رمزي" أن الأداء الذي يقدمه حسام حسن مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية يستحق الإشادة، مؤكدًا أنه مدرب مجتهد، سواء خلال مسيرته لاعبًا أو مدربًا، ويعمل بكل قوة من أجل تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الجماهير.