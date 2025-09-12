مزود بمصاعد وكاميرات.. كوبري مشاة عصري لخدمة الطلاب بالقليوبية (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال تركيب الهيكل المعدني لكوبري المشاة الجديد أمام مجمع المدارس بمحور العصار، ليكون ثاني كوبري مشاة في المنطقة بعد كوبري المجمع الإسلامي.

وأكد المحافظ الالتزام بأعلى معايير الجودة، مع استمرار العمل ليلًا لتجنب تعطيل حركة المرور.

ويبلغ طول الكوبري الجديد 43 مترًا وعرضه 6 أمتار، بوزن يتجاوز 85 طنًا، ويتميز بتصميم عصري خالٍ من الركائز بمنتصف الطريق لضمان انسيابية الحركة.

وسيُزوَّد بأنظمة إضاءة وكاميرات مراقبة، إضافة إلى مصعدين كهربائيين لخدمة كبار السن وذوي الهمم، في خطوة تعكس حرص المحافظة على توفير بنية تحتية آمنة ومتكاملة للمواطنين.

ويهدف المشروع إلى الحد من العبور العشوائي وتقليل الحوادث، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة الطلابية.