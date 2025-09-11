إعلان

"بقيمة نصف مليون جنيه".. محافظ المنوفية يوزع مساعدات لـ55 حالة إنسانية (صور)

08:37 م الخميس 11 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محافظ المنوفية يوزع مساعدات لـ55 حالة إنسانية (3)
  • عرض 3 صورة
    محافظ المنوفية يوزع مساعدات لـ55 حالة إنسانية (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية - أحمد الباهي:

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، لقاءاته الدورية بالحالات الإنسانية، حيث وزع مساعدات مالية وعينية بقيمة نصف مليون جنيه على 55 حالة مستحقة.

جاء ذلك ضمن مبادرة "رد الجميل" التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ خلال اللقاء حرصه على تنظيم هذه الفعاليات بشكل دوري، مشددًا على أن مكتبه مفتوح دائمًا للاستماع لشكاوى المواطنين وحلها بشكل فوري.

ووجه المحافظ بتقديم خدمات عاجلة لعدد من الحالات، شملت اتخاذ إجراءات طبية لـ10 حالات مرضية، وبحث إضافة مواليد على البطاقات التموينية لـ12 أسرة، وتسهيل صرف معاش "تكافل وكرامة" لـ10 حالات أخرى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مناسبة لبعض الحالات.

ومن جانبهم، أعرب الأهالي عن سعادتهم باللقاء، موجهين الشكر لمحافظ المنوفية على حرصه الدائم على التواصل معهم وتقديم الدعم لهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مبادرة رد الجميل محافظ المنوفية يوزع مساعدات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب
ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة