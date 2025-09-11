المنوفية - أحمد الباهي:

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، لقاءاته الدورية بالحالات الإنسانية، حيث وزع مساعدات مالية وعينية بقيمة نصف مليون جنيه على 55 حالة مستحقة.

جاء ذلك ضمن مبادرة "رد الجميل" التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ خلال اللقاء حرصه على تنظيم هذه الفعاليات بشكل دوري، مشددًا على أن مكتبه مفتوح دائمًا للاستماع لشكاوى المواطنين وحلها بشكل فوري.

ووجه المحافظ بتقديم خدمات عاجلة لعدد من الحالات، شملت اتخاذ إجراءات طبية لـ10 حالات مرضية، وبحث إضافة مواليد على البطاقات التموينية لـ12 أسرة، وتسهيل صرف معاش "تكافل وكرامة" لـ10 حالات أخرى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مناسبة لبعض الحالات.

ومن جانبهم، أعرب الأهالي عن سعادتهم باللقاء، موجهين الشكر لمحافظ المنوفية على حرصه الدائم على التواصل معهم وتقديم الدعم لهم.