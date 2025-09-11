بالصور- افتتاح معرض أهلا مدارس بالبحيرة بتخفيضات 40%

البحيرة - أحمد نصرة:

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة اليوم الخميس، معرض "أهلاً مدارس" بأرض المعارض بمدينة دمنهور، الذي تنظمه الغرفة التجارية بالتنسيق مع مديرية التموين.

وأطلقت عازر إشارة البدء لافتتاح 41 معرضاً ومنفذاً على مستوى المحافظة لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار تنافسية.

وقال محمد الشريف رئيس الغرفة التجارية، أن المعرض يضم 12 شركة عارضة تقدم الزى المدرسي والحقائب والأدوات المكتبية والأحذية، إلى جانب السلع الغذائية ومنتجات النظافة ومستحضرات التجميل، بتخفيضات تتراوح ما بين 20% إلى 40% مقارنة بالأسواق.

وأكدت محافظ البحيرة، أن هذه المعارض تعكس التزام الدولة بدعم الأسر وتخفيف الأعباء المعيشية، مشيرة إلى أن المعروضات جميعها محلية الصنع وتتمتع بجودة عالية.

ووجهت المحافظ بسداد المصروفات الدراسية وتوفير الزي المدرسي والشنط لـ 500 طالب من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، في إطار الجهود المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

ومن المقرر أن تغطي المعارض الجديدة جميع مدن ومراكز البحيرة من خلال 26 منفذاً و15 معرضاً، بما يضمن وصول المستلزمات الأساسية إلى مختلف المناطق بأسعار مخفضة تناسب الجميع.