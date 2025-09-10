إعلان

بالصور- تعليم البحيرة تطلق مبادرة "المدرسة الخضراء" لاستقبال العام الدراسي

12:23 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
البحيرة - أحمد نصرة:

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة مبادرة "المدرسة الخضراء" ضمن استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب وتحقيق بيئة تعليمية جاذبة وصحية.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن المبادرة تساهم في تطوير بيئة التعليم وبناء قدرات التربويين وتثقيف الطلبة والمعلمين بقضايا البيئة، مشيرًا إلى أنها تأتي في ضوء رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، خاصة مع التغيرات المناخية غير المسبوقة التي يشهدها العالم.

وأوضح أن المبادرة تستهدف رفع كفاءة المدارس وجعلها أكثر جذبًا للطلاب، حيث جرى هذا العام إنشاء العديد من المدارس الجديدة إلى جانب إحلال وتجديد مدارس أخرى، مع مراعاة زراعة الأشجار والنخيل وتجميل الملاعب بالنجيل الطبيعي.

وأضاف الديب أن جهود التوعية البيئية تكثفت بمشاركة المعلمين والطلاب والإداريين وأعضاء مجالس الإدارات وأولياء الأمور، بما يساهم في تخريج أجيال قادرة على حماية الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة.

ولفت إلى أنه سيجري تشكيل لجان لمتابعة المدارس بالإدارات التعليمية لاختيار الأفضل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والجودة التعليمية، على أن يتم تكريمها وإثابة القائمين عليها.

مبادرة المدرسة الخضراء استقبال العام الدراسي مديرية التربية والتعليم البحيرة
