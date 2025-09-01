إعلان

بـ412 مليونًا.. قنا تجهز منطقتها الحرفية وتطرحها للمطورين قريبًا (صور)

09:11 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
background

قنا - عبد الرحمن القرشي:

تابع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرفية بمنطقة الترامسة، موجهًا بإعداد خطة تسويقية متكاملة لجذب مطورين صناعيين يتولون إدارة وتشغيل المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس تيسير خاطر، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية، حيث تمت الإشارة إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت نحو 80%، ومن المقرر طرح كراسات الشروط الخاصة بإدارة المنطقة مطلع نوفمبر المقبل.

أكد محافظ قنا على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتذليل العقبات لإنهاء المشروع في موعده، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية لدعم الأنشطة الحرفية والصناعية بالمحافظة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 412 مليون جنيه، ويضم مبنى إداريًا، ومسجدًا، ونقطة شرطة وإسعاف، بالإضافة إلى سور خارجي، ويهدف إلى إقامة مجتمع صناعي متكامل يراعي المعايير البيئية والسلامة المهنية.

