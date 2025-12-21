إصابة 4 طلاب جامعيين باختناق إثر تسرب غاز داخل مسكنهم ببني سويف

أُصيب 4 طلاب جامعيين بحالات اختناق، إثر تسرب غاز، داخل مسكنهم بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وجرى نقلهم إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من المستشفى التخصصي، بوصول "باهر.ع.ص"، 18 عامًا، طالب بكلية سياسة واقتصاد، و"يوسف. ع. ا."، 18 عامًا، طالب بكلية طب الأسنان، و"أحمد. ع"، 19 عامًا، طالب بكلية العلاج الطبيعي، و"محمد.ا.م"، 19 عامًا، طالب بكلية العلاج الطبيعي، وجميعهم مصابين بحالات اختناق، و دوار، إثر تعرضهم لتسرب غاز داخل شقة سكنية يقطنون بها بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للطلاب المصابين، و تحرر محضر بالواقعة وباشرت جهات التحقيق أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث.