مصرع شخص وإصابة 4 في انقلاب سيارة على طريق العلمين

كتب : أحمد نصرة

10:57 ص 21/12/2025

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة نقل على طريق العلمين عند مدخل الشجاعة بنطاق محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وفاة "راضي حجازي محمد طلحه" 54 عامًا، وإصابة كل من: محمد صلاح محمد عوف 45 عامًا، بكدمة شديدة بالظهر، محمد فهد حسن عطية 30 عامًا، باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، علي بسام علي عبد النبي 22 عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقري والساق اليسرى، إبراهيم الشحات محمود 21 عامًا، باشتباه كسر بالعضد الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

