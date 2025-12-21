بالصورـ محافظ أسيوط يتفقد مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمدرسة الأمل الثانوية الفنية بنات للصم وضعاف السمع بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومستوى التجهيزات، والتأكد من توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطالبات، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة وحرصه على تطوير خدمات التعليم لطلاب التربية الخاصة.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، وممدوح جبر رئيس حي غرب، والدكتورة منى محمد أبو المواهب مدير إدارة التربية الخاصة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي القطاعات المعنية.

وتفقد المحافظ الفصول الدراسية التي تضم 231 طالبة موزعات على 20 فصلًا بمراحل التعليم المختلفة، حيث تابع سير الدراسة وانتظام الحضور، واطمأن على التزام الطالبات بالانضباط والزي المدرسي، ومستوى الرعاية المقدمة داخل المدرسة. كما حرص على التواصل مع الطالبات بلغة الإشارة، حيث أعربن عن سعادتهن بالزيارة ورضاهن عن الدعم والرعاية التي يتلقينها.

وشملت الجولة تفقد ورش الأشغال اليدوية والخياطة والتربية الفنية والنسيج، ومعامل الحاسب الآلي، واطلع المحافظ على نماذج من الأعمال الفنية والمنسوجات التي نفذتها الطالبات، والتي عكست مستوى متميزًا من التدريب وتنمية المهارات. وأشاد بجهود تأهيل الطالبات وإعدادهن لسوق العمل بما يسهم في دمجهن وتمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأكد اللواء أبو النصر أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمدارس التربية الخاصة وطلاب ذوي الهمم، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم خدمة تعليمية متكاملة، وتوفير الدعم اللازم وتذليل أي معوقات، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وفي ختام الجولة، التقط المحافظ الصور التذكارية مع الطالبات، متمنيًا لهن دوام النجاح، ومؤكدًا استمرار التواصل للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية.