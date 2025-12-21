موانئ البحر الأحمر تشهد نشاطًا ملحوظًا بتداول 21 ألف طن بضائع

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، على مدار الـ24 ساعة الماضية، تداول 21 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، إلى جانب تداول 998 شاحنة و92 سيارة، فيما بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 9 سفن، كما سجلت الموانئ وصول وسفر 1720 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان صادر اليوم، أن حركة الواردات بلغت 6 آلاف طن بضائع، و486 شاحنة، و70 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 15 ألف طن بضائع، و512 شاحنة، و22 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين Alcudia Express والحرية، بينما استقبل الميناء أمس أربع سفن هي: Alcudia Express وPoseidon Express والحرية وأمل، كما غادرت السفينتان PELAGOS Express وPRIEDG.

كما شهد ميناء نويبع تداول 3400 طن بضائع، و250 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وسينا.