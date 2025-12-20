إعلان

إطلاق اسم السباح الراحل يوسف محمد على حمام السباحة الأوليمبي ببورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

11:04 م 20/12/2025
بورسعيد - طارق الرفاعي:

زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، أسرة السباح الراحل يوسف محمد عبد الملك بمنزلها بمدينة بورفؤاد، لتقديم التعازي والمواساة لوالدي وأسرة اللاعب الذي وافته المنية خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 سنة منافسات 50 متر ظهر بمجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة الدولي.

وأعلن الوزير والمحافظ، خلال الزيارة، عن إطلاق اسم السباح يوسف محمد عبد الملك على حمام السباحة الأوليمبي بالمدينة الشبابية ببورسعيد، تخليدًا لذكراه وتكريمًا لتفوقه الرياضي وما قدّمه من إنجازات في المجال الرياضي.

كما أكد وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد تضامنهما الكامل مع الأسرة، مشددين على الوقوف إلى جانبها وتقديم كافة أوجه الدعم في هذه الظروف الصعبة، ومعربين عن بالغ الحزن والأسى لرحيل أحد النماذج الرياضية المشرفة.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد السباح الراحل يوسف محمد بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 سنة إستاد القاهرة الدولي

