تلاعب في مستندات.. محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد محليات جديدة للنيابة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، واقعة تزوير جديدة للنيابة العامة، بعد ثبوت التلاعب في مستندات رسمية بقصد إكساب حق غير مشروع بالمخالفة للقانون، وذلك بناءً على مذكرة مقدمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

وكشف فحص إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية عن تقديم عدد من المواطنين خطابات مزورة إلى الوحدة القروية بالمصيلحة، منسوب صدورها إلى الإدارة الزراعية "حماية الأراضي" بشبين الكوم، بشأن طلبات تعلية لمبانٍ تقع خارج الحيز العمراني.

وأظهر الفحص، عقب الرجوع إلى الجهة المختصة، عدم صحة التوقيعات المدونة على الخطابات المقدمة، إضافة إلى تزوير خاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة الزراعية، بما يشكل جريمة تزوير في محررات رسمية.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تدقيق البيانات ومراجعة جميع الملفات المقدمة من المواطنين، للتأكد من صحتها ومنع أي محاولات للتلاعب أو التزوير، مؤكدًا عدم السماح بأي تهاون أو تقصير في منظومة العمل، والتصدي بكل حزم لكافة صور الفساد، مشيرًا إلى أن القانون كفل الطرق الشرعية لتلقي الخدمات دون الخروج على اللوائح والقوانين.