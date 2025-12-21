وفاة شاب في حادث دراجة نارية على الطريق الدائري بالمنيا

لقي شاب مصرعه إثر انقلاب دراجة نارية كان يستقلها أثناء سيره على الطريق الدائري بمركز المنيا، ما أسفر عن إصابته بكسور خطيرة أودت بحياته في الحال.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصاب.

وبالفحص، تبين إصابة "أحمد توني" (30 عامًا)، مقيم بقرية دير عطية، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصاباته.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.