إعلان

وفاة شاب في حادث دراجة نارية على الطريق الدائري بالمنيا

كتب : جمال محمد

11:10 ص 21/12/2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شاب مصرعه إثر انقلاب دراجة نارية كان يستقلها أثناء سيره على الطريق الدائري بمركز المنيا، ما أسفر عن إصابته بكسور خطيرة أودت بحياته في الحال.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصاب.

وبالفحص، تبين إصابة "أحمد توني" (30 عامًا)، مقيم بقرية دير عطية، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصاباته.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاة شاب حادث دراجة نارية الطريق الدائري المنيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية