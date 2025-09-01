إعلان

"دولة التلاوة" تختتم تصفياتها بأسيوط بتكريم 750 متسابقًا (فيديو وصور)

05:58 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
    ختام التصفيات النهائية لمسابقة ''دولة التلاوة'' للقرآن الكريم
    ختام التصفيات النهائية لمسابقة ''دولة التلاوة'' للقرآن الكريم
    ختام التصفيات النهائية لمسابقة ''دولة التلاوة'' للقرآن الكريم
    ختام التصفيات النهائية لمسابقة ''دولة التلاوة'' للقرآن الكريم
    ختام التصفيات النهائية لمسابقة ''دولة التلاوة'' للقرآن الكريم
    ختام التصفيات النهائية لمسابقة ''دولة التلاوة'' للقرآن الكريم
    ختام التصفيات النهائية لمسابقة ''دولة التلاوة'' للقرآن الكريم
    ختام التصفيات النهائية لمسابقة ''دولة التلاوة'' للقرآن الكريم
    ختام التصفيات النهائية لمسابقة ''دولة التلاوة'' للقرآن الكريم
    ختام التصفيات النهائية لمسابقة ''دولة التلاوة'' للقرآن الكريم
    ختام التصفيات النهائية لمسابقة ''دولة التلاوة'' للقرآن الكريم
    ختام التصفيات النهائية لمسابقة ''دولة التلاوة'' للقرآن الكريم
    ختام التصفيات النهائية لمسابقة ''دولة التلاوة'' للقرآن الكريم
    ختام التصفيات النهائية لمسابقة ''دولة التلاوة'' للقرآن الكريم
    ختام التصفيات النهائية لمسابقة ''دولة التلاوة'' للقرآن الكريم
أسيوط - محمود العجمي:

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مساء اليوم الإثنين، ختام التصفيات النهائية لمسابقة "دولة التلاوة" للقرآن الكريم، التي استضافتها المحافظة على مدار ثلاثة أيام بمسجد البقلي، بمشاركة أكثر من 750 متسابقًا من محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج والوادي الجديد.

حضر الفعاليات الشيخ عيد خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والدكتور محمد الصغير، رئيس شؤون القرآن الكريم بديوان عام وزارة الأوقاف، إلى جانب لجنة تحكيم ضمت نخبة من كبار قراء ومبتهلي إذاعة القرآن الكريم، منهم الشيخ محمود الحلفاوي، والشيخ يسري معتوق، والشيخ محمد عبدالمطلب.

أكد المحافظ، في كلمته، أن استضافة أسيوط لهذا الحدث القرآني يعكس مكانتها التاريخية كمنارة دينية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تنظيم واحدة من أبرز مسابقات التلاوة في مصر والعالم العربي.

وأوضح أبو النصر أن المسابقة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم حفظة القرآن الكريم وتشجيع النشء على الارتباط به، مشيرًا إلى أن التصفيات شهدت تقييم المتسابقين أمام ثلاث لجان متخصصة وفق معايير دقيقة، وسط أجواء إيمانية متميزة.

أشاد المحافظ بجهود وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في توفير كافة التسهيلات لإنجاح المسابقة، معربًا عن أمله في أن تسهم المبادرة في تخريج جيل جديد من القراء على نهج أعلام التلاوة المصرية.

مسابقة دولة التلاوة للقرآن الكريم اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط التصفيات النهائية لمسابقة دولة التلاوة
