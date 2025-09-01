إعلان

تعاون بين قناة السويس والإسكان لتعزيز مشروعات المياه والتحلية (صور)

03:09 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

عقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم الإثنين بمقر الهيئة بالإسماعيلية، لبحث سبل التعاون المشترك في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمدن القناة.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة ومسؤولي وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وجهاز تنظيم المياه ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

ناقش الاجتماع احتياجات مدن القناة المائية، وخطط إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بالمنطقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المرافق الخدمية وتلبية احتياجات المواطنين المستقبلية.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تعد شريكًا رئيسيًا في توفير مياه الشرب لمدن القناة، مشيرًا إلى خبرات الهيئة في مجال تنقية المياه وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، وسعيها المستمر لتعزيز دورها المجتمعي وخدمة المشروعات القومية.

وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة تعمل على التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر باستخدام التقنيات الحديثة وبالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف زيادة الإنتاج وتوطين الصناعات المرتبطة بالتحلية وتقليل التكلفة، لافتًا إلى أن الخطة الاستراتيجية تستهدف إنشاء محطات جديدة بمدن القناة والساحل الشمالي الغربي.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة الدراسات الخاصة بالمشروعات وعقد اجتماعات دورية لبحث التفاصيل الفنية والتنفيذية.

الإسماعيلية مشروعات المياه والتحلية قناة السويس
