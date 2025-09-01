

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن استضافة الجامعة لفعاليات المهرجان الرياضي الثاني لذوي الهمم لجامعات إقليم الدلتا والقاهرة الكبرى، والذي تستمر فعالياته حتى 3 سبتمبر الجاري.

وأوضح "الجيزاوي" أن المهرجان يشهد مشاركة 11 جامعة وهي: القاهرة، المنصورة، طنطا، كفر الشيخ، حلوان، المنوفية، مدينة السادات، دمياط، الزقازيق، عين شمس، بالإضافة إلى جامعة بنها المستضيفة.

ويشمل المهرجان مجموعة من المنافسات الرياضية المتنوعة، أبرزها: رفع الأثقال، ألعاب القوى، خماسي كرة القدم، تنس الطاولة، إلى جانب مسابقات الطالب والطالبة المثالية.

وأكد رئيس جامعة بنها أن استضافة هذا الحدث يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم ودمج ذوي الهمم في المجتمع، مشددًا على أن هؤلاء الشباب يمتلكون طاقات إيجابية هائلة يجب استثمارها لتعزيز دورهم كشركاء حقيقيين في مسيرة التنمية.\