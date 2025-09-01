إعلان

جامعة بنها تستضيف المهرجان الرياضي لذوي الهمم لجامعات الدلتا والقاهرة الكبرى

03:06 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جامعة بنها تستضيف المهرجان الرياضي لذوي الهمم
  • عرض 5 صورة
    جامعة بنها تستضيف المهرجان الرياضي لذوي الهمم
  • عرض 5 صورة
    جامعة بنها تستضيف المهرجان الرياضي لذوي الهمم
  • عرض 5 صورة
    جامعة بنها تستضيف المهرجان الرياضي لذوي الهمم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن استضافة الجامعة لفعاليات المهرجان الرياضي الثاني لذوي الهمم لجامعات إقليم الدلتا والقاهرة الكبرى، والذي تستمر فعالياته حتى 3 سبتمبر الجاري.

وأوضح "الجيزاوي" أن المهرجان يشهد مشاركة 11 جامعة وهي: القاهرة، المنصورة، طنطا، كفر الشيخ، حلوان، المنوفية، مدينة السادات، دمياط، الزقازيق، عين شمس، بالإضافة إلى جامعة بنها المستضيفة.

ويشمل المهرجان مجموعة من المنافسات الرياضية المتنوعة، أبرزها: رفع الأثقال، ألعاب القوى، خماسي كرة القدم، تنس الطاولة، إلى جانب مسابقات الطالب والطالبة المثالية.

وأكد رئيس جامعة بنها أن استضافة هذا الحدث يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم ودمج ذوي الهمم في المجتمع، مشددًا على أن هؤلاء الشباب يمتلكون طاقات إيجابية هائلة يجب استثمارها لتعزيز دورهم كشركاء حقيقيين في مسيرة التنمية.\

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ناصر الجيزاوي جامعة بنها ذوي الهمم جامعات الدلتا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة