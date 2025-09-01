محافظ سوهاج يستعرض مع وفد وزاري خطة تنفيذ المنحة الإماراتية (صور)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

استقبل اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بمكتبه اليوم، وفدًا من وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ويضم الوفد كل من: الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والدكتورة هبة عبد المنعم رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، إلى جانب ممثلين عن المكتب الاستشاري المعني بمتابعة التنفيذ.

تأتي الزيارة، المستمرة على مدار يومي 1 و2 سبتمبر الجاري، في إطار تنفيذ المنحة الإماراتية البالغة 10 ملايين دولار والمقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية، لدعم المشروعات التنموية في قرى نجع العسيرات والمنشاة بمحافظة سوهاج.

رحّب المحافظ بضيوف المحافظة، مؤكدًا أن المنحة تمثل إضافة نوعية لجهود الدولة في تنمية صعيد مصر، خصوصًا في القرى الأكثر احتياجًا. وأوضح أن الدعم المقدم من صندوق أبوظبي للتنمية يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة سوهاج على إدارة وتنفيذ مشروعات متكاملة ومستدامة، تخدم المواطن مباشرة وتوفر فرص عمل جديدة.

وشدد "سراج" على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة استعداد كامل لدعم الزيارة الميدانية للوفد، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأشاد الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، بجهود محافظة سوهاج في تهيئة المناخ المناسب لتنفيذ برنامج المنحة، مشيرًا إلى أن التعاون بين الوزارات المعنية والمحافظة يعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة في الصعيد.

وكشف "الهلباوي" أن خطة المشروعات الممولة بالمنحة تتضمن: إقامة مدرسة جديدة، إنشاء معهد أزهري، إحلال وتجديد مسجدين، إقامة نادي للطفل، إنشاء سوق مجتمعي يخدم أهالي القرى.

وأكدت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، أن وزارة التعاون الدولي ستقدم التمويلات العاجلة لاستعجال تنفيذ المشروعات، مشددة على متابعة دقيقة لمعدلات الإنجاز.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار الزيارات الميدانية وتقديم تقارير تفصيلية حول نسب التنفيذ، تمهيدًا للبدء الفعلي في المشروعات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة لأهالي القرى.