نائب محافظ سوهاج يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ (صور)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أدلى الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، صباح اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة صلاح سالم الابتدائية بمدينة سوهاج، وسط التزام كامل بالإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية.

وشدد نائب المحافظ على أهمية المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني والدستوري، مؤكدًا أن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل أحد الأعمدة الأساسية لتعزيز الحياة النيابية وترسيخ الممارسة الديمقراطية، بما يضمن إعلاء صوت المواطن في قضايا التنمية والتشريع.

وأشاد عبد الهادي بالجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية للانتخابات وأجهزة الدولة المختلفة، لتوفير بيئة آمنة وميسرة تُمكّن المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري بسهولة ويسر.