غلق وتشميع مصنعين للحلويات في منفلوط لمخالفتهما الاشتراطات الصحية - صور

07:13 م السبت 30 أغسطس 2025
    غلق وتشميع مصنعين للحلويات في منفلوط لمخالفتهما الاشتراطات الصحية (5)
    غلق وتشميع مصنعين للحلويات في منفلوط لمخالفتهما الاشتراطات الصحية (4)
    غلق وتشميع مصنعين للحلويات في منفلوط لمخالفتهما الاشتراطات الصحية (3)
    غلق وتشميع مصنعين للحلويات في منفلوط لمخالفتهما الاشتراطات الصحية (2)
    غلق وتشميع مصنعين للحلويات في منفلوط لمخالفتهما الاشتراطات الصحية (1)
    غلق وتشميع مصنعين للحلويات في منفلوط لمخالفتهما الاشتراطات الصحية (6)
    غلق وتشميع مصنعين للحلويات في منفلوط لمخالفتهما الاشتراطات الصحية (7)
أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكنت رئاسة مركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، من ضبط أحد المصانع غير المرخصة لتجهيز الحلويات داخل المدينة، والتابع لأحد محال الحلويات الشهيرة بالمركز، وذلك لمخالفته اشتراطات الترخيص وعدم مطابقة منتجاته للمواصفات الصحية.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة ترأسها وليد جمال، رئيس مركز ومدينة منفلوط، بمشاركة مدير إدارة رخص المحلات ومسؤولي إدارة الإشغالات، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية ومنافذ البيع بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأكد وليد جمال، أن الحملة تأتي ضمن جهود المحافظة لحماية صحة المواطنين، من خلال التأكد من صلاحية السلع المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتداول السلع الفاسدة أو مجهولة المصدر.

وأشار إلى أنه تم غلق وتشميع مصنعين للحلويات بعد ثبوت عدم مطابقة منتجاتهما للاشتراطات، ووجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. كما شدد على استمرار الحملات المفاجئة تنفيذًا لتعليمات محافظ أسيوط لضبط الأسواق وردع المخالفين.

منفلوط أسيوط المصانع غير المرخصة محال الحلويات محافظ أسيوط الغش التجاري
