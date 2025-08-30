انطلاق فعاليات اليوم الأول لمسابقة "دولة التلاوة" بأسيوط - صور

أسيوط - محمود عجمي:

شهد الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، انطلاق فعاليات اليوم الأول من مسابقة "دولة التلاوة"، التي تُقام بالمسجد الجامع البقلي بمدينة أسيوط، بمشاركة نخبة من القراء والمتسابقين من محافظات المنيا، أسيوط، سوهاج، والوادي الجديد.

حضر الفعاليات عدد من قيادات الدعوة بالمديرية، من بينهم فضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف محمود، مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية، وفضيلة الشيخ ناصر محمد السيد علي، مدير إدارة المتابعة، وفضيلة الشيخ إسماعيل محمد إسماعيل، مدير إدارة أوقاف غرب مدينة أسيوط.

وأكد وكيل الوزارة أن المسابقة تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف برعاية القرآن الكريم وأهله، واكتشاف المواهب القرآنية الشابة، مشيدًا بالإقبال الكبير من المتسابقين والدعم المستمر الذي توليه الوزارة لنشر ثقافة التلاوة الصحيحة وتعزيز القيم القرآنية.

وتولت لجنة التحكيم تقييم أداء المتسابقين، وضمت كلًا من: الشيخ محمود سلمان الحلفاوي، الشيخ يوسف قاسم حلاوة، الشيخ عبد المطلب البودي.

وأشار الدكتور عيد خليفة إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في ترسيخ روح التنافس الشريف بين الشباب، وتعميق ارتباطهم بالقرآن الكريم، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم الأنشطة الدعوية والعلمية والثقافية داخل المساجد بمختلف المحافظات.